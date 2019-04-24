دراجات مفخخة تؤرق سريلانكا.. والشرطة تستنفر

بعد أن أفيد الأربعاء بوقوع انفجار في سينما سافوي بالعاصمة السريلانكية كولومبو، أوضح مراسل "العربية" في العاصمة السريلانكية أن الجيش فجر دراجة مفخخة كانت بالقرب من صالة السينما، مضيفاً أن التفجير لم يسفر عن ضحايا.

وفي وقت لاحق، أفاد المراسل أن الشرطة اشتبهت بدراجة نارية ثانية مركونة في أحد الأسواق في العاصنة، وطوقت المنطقة للتعامل معها.

أتى ذلك، بعد ساعات من إعلان الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا هجمات الأحد الإرهابية الدامية ارتفع إلى 359 قتيلاً. ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل.

موضوع يهمك في يناير 2012 أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قائمة مكونة من 23 مطلوباً أمنياً، استهدفوا رجال الأمن وأثاروا الفوضى،... حسين آل ربيع .. كيف أصبح من أخطر المطلوبين شرق السعودية السعودية

واكتفى المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا بنشر عدد القتلى الذين سقطوا في ثلاث كنائس وأربعة فنادق استهدفها انتحاريون الأحد الماضي، حين كان المسيحيون في البلاد يحتفلون بعيد الفصح، في تغريدة على حسابه.

وكانت آخر إحصائية للقتلى 321 بالإضافة 500 مصاب الثلاثاء.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن الثلاثاء مسؤوليته عن الهجمات.