شاهد.. هذا ما فعله انتحاريا الفندق الشهير في سريلانكا

أظهر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة فندق "شانغريلا" في كولومبو بسيرلانكا، اثنين من الانتحاريين وهما يصلان إلى مطعم الفندق، الذي كان هدفا لسلسلة تفجيرات الأحد الماضي، إلى جانب فنادق أخرى و3 كنائس.

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المفجرين وهما يرتديان حقيبتي ظهر وقبعتين، ويتبادلان الحديث في المصعد، وذلك قبل ثوان من المجزرة التي أودت بحياة 359 شخصاً.

ويمكن رؤية أحدهما وهو ينضم للطابور الذي اصطف لتناول الإفطار في فندق "شانغريلا" في العاصمة كولومبو قبل أن يفجر القنبلة.

هذا ونفذ شقيقان مسلمان التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقين ضمن الاعتداءات التي وقعت في سريلانكا الأحد، الشقيقان هما نجلا تاجر توابل ثري من كولومبو، وفجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر.

وكشف المصدر عن مخطط تم إحباطه لاستهداف فندق رابع في سلسلة التفجيرات التي استهدف كنائس وفنادق فخمة.

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هذا وأعلن وزير سريلانكي الأربعاء أن الشرطة اعتقلت 60 مشتبها بهم في التفجيرات الدامية.

إلى ذلك، كشفت الشرطة أن التحقيقات أكدت وجود 9 مفجرين انتحاريين، بينهم امرأة، وقد تم تحديد هوية 8 منهم.

يذكر أن تنظيم داعش تبنى الثلاثاء الهجمات الإرهابية التي خلفت مئات الضحايا، محولة عيد الفصح لدى المسيحيين في البلاد إلى احتفال دام.

وجاء إعلان المسؤولية الذي صدر عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم بعد أن قالت سريلانكا إن جماعتين متطرفتين محليتين لهما صلات بمتشددين أجانب يشتبه بضلوعهما في الهجمات على ثلاث كنائس وأربعة فنادق.