نيوزيلندا.. الإقامة الدائمة للناجين من الهجوم الإرهابي

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها ستمنح الإقامة الدائمة لجميع الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش وأسفر عن مقتل 50 من المصلين.

ووجهت السلطات النيوزيلندية للأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً) ،الذي يُعتقد بأنه من دعاة تفوق الجنس الأبيض، 50 اتهاماً بالقتل في أعنف حادث قتل جماعي تشهده البلاد، والذي تسبب أيضاً في إصابة 50 آخرين خلال صلاة الجمعة.

وقالت الحكومة إنها تبحث منح تأشيرات للناجين، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرار. كما لم تنشر الأخبار المتعلقة بذلك إلا على هيئة رابط على موقع الهجرة.

وبحسب إدارة الهجرة في نيوزيلندا، تم إنشاء فئة جديدة للتأشيرات تحت اسم تأشيرة رد الفعل على كرايست تشيرش 2019. ويمكن للأشخاص الذين كانوا بالمسجدين وقت وقوع الهجوم في 15 آذار/مارس التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، وكذلك الذين يرتبطون بهم بصلة قرابة مباشرة.

ويتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يكونوا من المقيمين في نيوزيلندا يوم الهجوم، لذا فإن التأشيرة لن تمنح للسياح أو الذين كانوا في زيارة قصيرة للبلاد. ويمكن تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء.

وذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن الهجوم عمل من أعمال الإرهاب وأقرت قوانين تحظر حيازة الأسلحة نصف الآلية.

وفي سريلانكا، قال وزير بالحكومة، الثلاثاء، إن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد القيامة وأودت بحياة 321 شخصاً جاءت على ما يبدو انتقاماً للهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.