استقالة وزير دفاع سريلانكا على خلفية هجمات الأحد الدامي

قال وزير دفاع سريلانكا، هيماسيري فرناندو، لرويترز اليوم الخميس إنه استقال من منصبه، متحملا المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الأحد في عيد القيامة.

وأضاف أنه لم يخفق في شيء، لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيرا للدفاع.

وذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها.

وتابع قائلا "كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك".

وصباح اليوم الخميس، استيقظت سريلانكا، على حالة من التأهب، لا سيما بعد أن أعلنت شرطة مطار كولومبو الرئيسي إغلاق طريق الدخول إلى المطار إثر رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة، ليعود المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية ويعلن في ما بعد عن إعادة فتح طريق الدخول للمطار بعد التأكد من سلامة المكان.

إلى ذلك، أفاد مصدران في البنك المركزي السريلانكي أن تعليمات أتت للعاملين في البنك بالبقاء في مقرهم في كولومبو. وأضاف المصدران أن الأمن حذر من احتمال وقوع انفجار على مقربة من المصرف المركزي.

ووسط حالة التوتر التي تشهدها البلاد منذ أحد الفصح الدامي، أعلن مسؤول كنسي كبير إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في البلاد "حتى إشعار آخر".

وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة إلى مقتل 359 شخصا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين.