اعتقال والد انتحاريين بهجمات سريلانكا.. ربما ساعد نجليه

قال رئيس الوزراء في سريلانكا إن والد اثنين من الانتحاريين المشاركين في تفجيرات عيد الفصح جرى اعتقاله الخميس للاشتباه في قيامه بمساعدة نجليه، في الوقت الذي يقلق فيه أصحاب أعمال وقادة دينيون من وقوع هجمات جديدة بعد أربعة أيام على التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصا.

وفي كولومبو ونيغومبو، المدينة الساحلية الواقعة شمال العاصمة والتي تسببت التفجيرات فيها بمقتل 110 أشخاص، آثر سكان وموظفون البقاء داخل منازلهم وأغلقت المتاجر أبوابها، تاركين المدينتين هادئتين على نحو غير عادي.

وأخبر رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغ أسوشيتد برس أنه مازال هناك متهمون هاربون وربما يكون لديهم متفجرات.

في الوقت نفسه، أصدرت الشرطة مناشدة عامة للعثور على ثلاث نساء ورجل يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وأكد جاياناث كولومبادج، قائد البحرية السابق الذي يعمل حاليا كخبير في مكافحة الإرهاب في مؤسسة باثفايندر، لأسوشييتد برس اليوم الخميس أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأب أو منزله، حيث تسبب انفجار يوم الأحد في مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة، يخضع للمراقبة قبل الهجمات. وعرفه رئيس الوزراء بأنه تاجر توابل ثري.

موضوع يهمك قال وزير دفاع سريلانكا، هيماسيري فرناندو، لرويترز اليوم الخميس إنه استقال من منصبه، متحملا المسؤولية عن التفجيرات... استقالة وزير دفاع سريلانكا على خلفية هجمات الأحد الدامي العرب و العالم

ولم يرد روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة السريلانكية على المكالمات والرسائل المتكررة التي طالبت بالتعليق، لكنه قال في وقت سابق إن قوات الأمن اعتقلت 58 شخصًا منذ التفجيرات.

وقال القس نيوشان بيريرا، الذي يشرف على جنازات الأشخاص الذين قتلوا في انفجار نيغومبو في كنيسة القديس سيباستيان، إن الكنائس الكاثوليكية في المدينة، والمعروفة باسم "روما الصغيرة" بسبب العديد من مبانيها الدينية، قد أغلقت جميعها وألغت القداس بعد نصائح من مسؤولي الأمن الحكوميين.

وقال بيريرا إن مسؤولا حذره من أن الشرطة لا تزال تبحث عن اثنين من المشتبه بهم المسلحين.

وأضاف "نحن متوترون، بعض الشيء".

في كولومبو، طلبت شركة جون كييلز القابضة، وهي الشركة الأم لفندق سينامون غراند، أحد المواقع التي استهدفت بتفجيرات عيد الفصح، من موظفيها في عدد من ممتلكات الفندق البقاء بالداخل "بناء على اتصالات تلقيناها" عبر رسالة إلكترونية اطلعت عليها أسوشييتد برس.