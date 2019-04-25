البحرية الصينية تعترض سفينة فرنسية بمضيق تايوان

أعلنت بكين الخميس أن سفناً حربية صينية اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية مطلع نيسان/أبريل في مضيق تايوان، موضحة أنها رفعت احتجاجاً رسمياً إلى باريس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ إن السفينة الفرنسية دخلت المياه الإقليمية الصينية بدون إذن، علماً أن بكين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

وأضاف "أرسل الجيش الصيني سفنا بحرية عملا بالقانون للتعرف إلى السفينة الفرنسية وتوجيه أوامر لها بالرحيل".

ولم يحدد رين اسم السفينة الفرنسية، علما أن الفرقاطة فانديميار التي كان من المتوقع أن تصل هذا الأسبوع إلى كينغداو على الساحل الشرقي للصين للمشاركة في عرض بحري في الذكرى السبعين للبحرية الصينية، لم تحضر في نهاية المطاف إلى هذه الاحتفالات.

ولم تعط باريس أي توضيحات لهذا التغيير في البرنامج.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها. وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وفي شباط/فبراير احتجت الصين على عبور سفينة أميركية مضيق تايوان منددة بـ"استفزاز".