سريلانكا.. طوق أمني حول المركزي وإغلاق للكنائس

استيقظت سريلانكا، الخميس، على حالة من التأهب، لا سيما بعد أن أعلنت شرطة مطار كولومبو الرئيسي إغلاق طريق الدخول إلى المطار إثر رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة، ليعود المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية ويعلن في ما بعد عن إعادة فتح طريق الدخول للمطار بعد التأكد من سلامة المكان.

إلى ذلك، أفاد مصدران في البنك المركزي السريلانكي أن تعليمات أتت للعاملين في البنك بالبقاء في مقرهم في كولومبو. وأضاف المصدران أن الأمن حذر من احتمال وقوع انفجار على مقربة من المصرف المركزي.

ووسط حالة التوتر التي تشهدها البلاد منذ أحد الفصح الدامي، أعلن مسؤول كنسي كبير إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في البلاد "حتى إشعار آخر".

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا الأحد الماضي".

وأضاف: "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس"، قائلاً: "لن تُقام قداديس حتى إشعار آخر".

وكانت الشرطة السريلانكية أفادت في وقت سابق، الخميس، بسماع دوي انفجار في بلدة بوغودا على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

ونقل موفد "العربية" عن الشرطة السريلانكية قولها "لا إصابات في الانفجار".

إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في أرض فضاء خلف محكمة في بوغودا. وأضافت أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في وقت يسوده التوتر الشديد في البلاد في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي هزت البلاد أثناء الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد وأودت بحياة 359 شخصا وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين.

يذكر أن تفجيرا سمع الأربعاء أيضاً قرب سينما سافوي بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

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وأوضح مراسل "العربية" في العاصمة السريلانكية في حينه أن الجيش فجر دراجة مفخخة كانت بالقرب من صالة السينما، مضيفاً أن التفجير لم يسفر عن ضحايا.

وفي وقت لاحق، أفاد المراسل أن الشرطة اشتبهت بدراجة نارية ثانية مركونة في أحد الأسواق في العاصمة، وطوقت المنطقة للتعامل معها.

هذا وأعلنت الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا هجمات الأحد الإرهابية الدامية ارتفع إلى 359 قتيلاً.

يذكر أن تنظيم داعش تبنى، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي خلفت مئات الضحايا، محولة عيد الفصح لدى المسيحيين في البلاد إلى احتفال دام.

وجاء إعلان المسؤولية الذي صدر عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم بعد أن قالت سريلانكا إن جماعتين متطرفتين محليتين لهما صلات بمتشددين أجانب يشتبه بضلوعهما في الهجمات على ثلاث كنائس وأربعة فنادق.