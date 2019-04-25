طالبان تقتل 9 رجال شرطة في كمين لقافلة أمنية بأفغانستان

قال مسؤول أفغاني إن حركة طالبان نصبت كمينا لقافلة أمنية أسفر عن مقتل تسعة من رجال الشرطة في ولاية فاراه غربي البلاد.

وأوضح عبد الصمد صالحي، وهو عضو مجلس محلي بالولاية، أن القافلة كانت متجهة لتفكيك قنبلة زرعت على جانب الطريق بعد ظهر أمس الأربعاء عندما تم نصب الكمين في منطقة أناردارا.

وقال صالحي إنه بعد الهجوم على القافلة بفترة قصيرة، استهدف متمردو ن آخرون من حركة طالبان مقر شرطة الولاية لفترة وجيزة.

وبعد بضع ساعات من الاشتباكات، وصلت التعزيزات وانتزعت السيطرة على المقر.

ولم يعلق المتمردون على الفور على الهجمات في فاراه.

وتنشط حركة طالبان في المنطقة، وشنت هجمات واسعة النطاق على قوات الأمن الأفغانية في فاراه.

وتقوم طالبان بشن هجمات شبه يومية على الرغم من إجراء محادثات مع المبعوث الأميركي المكلف بالتوصل إلى حل سلمي للحرب.