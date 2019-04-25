فارغة بشكل مخيف.. صالات القادمين والجوازات بمطار الدوحة

يعاني مطار الدوحة حسب موقع "thepointsguy"، من غياب واضح لوجود مسافرين، بحسب شهادة من إحدى المسافرات على متن الخطوط القطرية.

الموقع ينقل تجربة مسافرة، تحدثت عن ميزات وسلبيات "اللاونج" - الصالات الخاصة بدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى- وسلبياته لغرض إعطاء لمحة للمسافرين الآخرين.

وذكرت المسافرة "سبق لي أيضاً أن زرت صالتي الجوازات والقادمين مرة واحدة، وهذه هي الثانية، في كلتا الزيارتين، كانت الصالتان تقريباً فارغتين تماماً، وفي زيارتي الأخيرة إلى صالة القادمين، لم نرَ أي مسافرين آخرين خلال فترة مكوثنا التي استمرت ثلاث ساعات".

وتابعت "في حال وصلت إلى هذه الصالات من خلال رحلة للدوحة على تذكرة طيران الخطوط القطرية الجوية للدرجة الأولى أو الأعمال، فسيتوجب عليك الذهاب إلى صالة الجوازات لتسجيل الدخول".

وتُعد قطر واحدة من خطوط طيران تحالف ون وورلد القلة التي توفر "لاونج" للقادمين – كما أنها توفر صالتين وليست صالة واحدة في الدوحة.

وقالت المسافرة "لقد سافرت أنا وزجي مؤخرًا مرورًا بقطر، وقد كان لدينا وقتٌ كاف خلال فترة توقف واحدة لتفقد تجارب القادمين عندما يسافرون على درجة رجال الأعمال على الخطوط القطرية".

وذكرت المسافرة أن "لاونج" القادمين في الدوحة مخصص للمسافرين القادمين إما على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال على الخطوط القطرية فقط – ولا يستطيع المسافرون على رحلات نخبة تحالف وورلد ون الأخرى، وكذلك المسافرون على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لخطوط طيران أخرى، الدخول إلى "اللاونج" المخصص للقطرية.

ووصفت المسافرة أن الصالة المخصصة للانتظار من أجل تخليص إجراءات الجوازات بسرعة لدرجة رجال الأعمال والأولى، "عادية" نسبياً.