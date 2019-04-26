كيم بعد قمته مع بوتين: السلام يعتمد على سلوك أميركا

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قوله خلال قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تماما على الموقف الأميركي مستقبلا.

وأكد كيم في معرض حديثه أن القمة مع بوتين كانت "ودّية".

موضوع يهمك أعلن زعيم كوريا الشمالية، الأربعاء، كيم يونغ أون أنه يأمل بقمة "ناجحة ومفيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وصرح كيم... زعيم كوريا الشمالية يأمل بقمة "ناجحة ومفيدة" مع بوتين العرب و العالم

وقالت الوكالة إن كيم صرّح: "الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن في طريق مسدود ووصل إلى نقطة حرجة إذ قد يعود إلى وضعه الأصلي لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفا أحاديا بسوء نية في محادثات القمة الثانية التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

وكانت القمة التي تجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون قد انطلقت الخميس، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال فلاديمير بوتين لكيم يونغ أون، إنه يدعم الجهود الحالية لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، كما أنه يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف في مستهل أول قمة بينهما في أقصى الشرق الروسي "أنا على ثقة بأن زيارتكم اليوم إلى روسيا ستساعدنا في فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لدعم العملية الإيجابية التي تجري حاليا". وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أمامنا الكثير من العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية".

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية إنه يتطلع لتعزيز "العلاقات التقليدية" مع روسيا.