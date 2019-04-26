فيضانات كندا.. مخاوف من تصدع سد وإعلان الطوارئ بالعاصمة

تسبب ارتفاع منسوب المياه في الأنهار في مزيد من عمليات الإجلاء في وسط كندا.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة أوتاوا حالة الطوارئ، بينما حذرت السلطات في كيبيك من أن سداً لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

وأعلن جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ إثر ارتفاع مستويات المياه بطول نهر أوتاوا، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وطلب واتسون في بيان نشره عبر "تويتر" المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن الجيش الكندي.

وحذر من أن التوقعات تشير حالياً إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في 2017".

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وبحسب موقع إلكتروني حكومي، فقد أودت الفيضانات الحالية بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.

وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة، مثل وضع أكياس رمال.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.

وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي، تحسباً لحدوث تصدع في السد القائم على نهر "روج".