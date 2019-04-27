الكرملين: مقترحات ترمب بشأن نزع السلاح النووي ليست جادة

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، إن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن نزع السلاح النووي "ليست جادة".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن ترمب وجه الإدارة بإعداد اتفاقات جديدة مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة، مشيرا إلى تكلفة سباق التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين.

وقال بيسكوف للصحافيين على هامش قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق تستضيفها الصين "سيكون من المثالي إخلاء العالم كله من السلاح النووي، لكننا من ناحية أخرى سنُحرم من عامل الردع. لا تنسوا عامل الردع والتكافؤ الرادع".