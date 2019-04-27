سريلانكا.. حظر جماعتين وقائد الشرطة يرفض الاستقالة

حظرت سريلانكا، السبت، جماعتين على صلة بتفجيرات "الفصح الدامي"، بينما رفض قائد الشرطة الاستقالة على خلفية الهجمات الإرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، السبت، أن قائد الشرطة رفض طلباً من الرئيس بتقديم استقالته بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق، ما يعمق الخلاف في أعلى مستويات الحكومة.

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وفي مواجهة انتقادات لفشله في منع وقوع الهجمات، حمل سيريسينا القائد العام للشرطة بوجيت جاياسوندارا ووزير الدفاع هيماسيري فرناندو، مسؤولية عدم إطلاعه على التحذيرات المسبقة بشأن الهجمات.

وقال المصدران إن فرناندو استقال الأسبوع الماضي لكن جاياسوندارا لا يزال متمسكاً بمنصبه.

وأوضح أحد المصدرين أنه "رفض الاستقالة رغم طلب الرئيس". ووفقا لدستور سريلانكا، فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بعزل قائد الشرطة من خلال إجراءات مطولة، وذلك بهدف حماية الضباط من التدخل السياسي في عملهم.

وكشفت الهجمات التي أودت بحياة ما يربو على 359 شخصاً عن الخلافات بين سيريسينا ورئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ، إذ قال كلاهما إنهما لم يطلعا على التحذيرات التي أبلغت بها المخابرات الهندية بشأن هجمات وشيكة على كنائس وعلى السفارة الهندية. وكان أحد تلك التحذيرات قبل ساعات من تنفيذ الهجمات.

وطلب المسؤولان عدم نشر اسميهما لكونهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم يرد جاياسوندارا على اتصالات هاتفية ورسالة على بريده الإلكتروني طلبا للتعليق. وقال ضابط في الشرطة إن قائدها لم يتقدم باستقالته لكنه لم يذهب إلى عمله يوم السبت.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس سريلانكا إنه تم حظر جماعتين يشتبه في أنهما وراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عيد الفصح.

وقال مكتب سيريسينا في بيان إنه تم حظر جماعة "التوحيد" وجمعية ملة إبراهيم بموجب حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بعد التفجيرات.

وأكد مسؤولون أمنيون أن جماعة التوحيد يشتبه في أنها المجموعة الرئيسية التي نفذت الهجمات.