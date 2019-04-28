10 قتلى وآلاف المشردين في فيضانات في إندونيسيا

قُتل 10 أشخاص على الأقل وفُقد 8 آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات الأحد.

وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص، فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على 9 مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد، وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وصرح ستوبو بورو هوغروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث، أن "تأثير هذه الكارثة قد يزداد"، مضيفاً أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وقال إن "انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أنه من المحتمل حدوث "كارثة ثانوية" على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن "توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية"، مضيفاً أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر معتاد في إندونيسيا، خاصة في موسم الأمطار الموسمية بين أكتوبر وأبريل عندما تهطل الأمطار على مساحات واسعة من الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدت فيضانات في أنحاء من العاصمة جاكرتا هذا لأسبوع إلى مقتل شخصين على الأقل، وأجبرت أكثر من 2000 آخرين على الفرار من منازلهم.