إسبانيا.. سانشيز يعد بتشكيل حكومة موالية لأوروبا

أعلن الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكن من دون أن يحقق الغالبية المطلقة.

وقال سانشيز لأنصاره المبتهجين من شرفة مقر الحزب في مدريد "فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".

وأكد إنه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقال سانشيز، لأنصاره إنه لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة.

قوة المعارضة

وفي المقابل، أكد زعيم الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا، أن حزبه سيمثل قوة المعارضة الرئيسية في البرلمان لحزب بيدرو سانشيز الاشتراكي.

وفي تغريدة على "تويتر" بعد فرز نتائج الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، وخسر فيها الحزب الشعبي أكثر من نصف مقاعده البرلمانية، قال بابلو كاسادو إن الحزب "سيقود المعارضة بمسؤولية ويعمل على تحسين الأمور التي لم نحسن أداءها".

وبعد فرز ما يربو على 99.6% من الأصوات، حصل الحزب الشعبي على 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا، في حين حصل حزب المواطنين على 57 مقعدا.