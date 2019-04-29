جبران باسيل "للعربية": نريد أفضل العلاقات مع السعودية

تحدث وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، في مقابلة خاصة مع "العربية"، عن العلاقات مع السعودية قال "نحن نطمح إلى علاقات متطورة وأفضل مما هي عليه اليوم ولهذا نعمل على توقيع اتفاقية لتكون المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج معنية بلبنان وبمساعدته".

هذا واعتبر باسيل أن قرار الرئيس الأميركي بضم الجولان لإسرائيل يعزز سورية الجولان ووصف القرار بأنه سابقة دولية.

وعن صفقة القرن قال "ما يتسرب عن هذه الصفقة لا يوحي بأنها قادرة على السلام أو حتى العيش".

وتحدث باسيل أيضا عن النازحين السوريين في لبنان وعن العلاقات اللبنانية السورية وعن السياحة في لبنان، قائلاً "لبنان بحكومته وشعبه يرفض اليوم أي حرب مع إسرائيل".

وهنا اللقاء بشكل كامل:

ريما مكتبي: أهلا بكم بهذه المقابلة الخاصة مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، شكرا لك لاستضافتنا بمنزلك في اللقلوق.



جبران باسيل: أهلا وسهلا بك شرفتنا



- بشخطة قلم ضمّ رئيس الولايات المتحدة الأميركية الجولان السورية المحتلة لإسرائيل أولا هناك أراض محتلة لبنانية شبعا والغجر سورية ولم ترتسم للحدود ومن المفروض أنها لبنانية ولم ترسم حدودها قانونيا ما وضعها؟



أعتبر أن القرار الأميركي يعزز سورية الجولان، لأنه ليس هناك أي دولة في العالم تقبل بهذه السابقة الخطيرة وهي أن يمنح شخص شيئا ليس ملكه لشخص ليس له أساسا، فهذه سابقة دولية أصبحت تطال كل دولتين جارتين ويصبح لديها خوف من أن يأتي رئيس دولة كبيرة ويأخذ قرارا أحاديا ولهذا السبب بعض الدول لم تتجاوب بل رفضت الموضوع، بما يعني لبنان ومزارع شبعا طبعا بالنسبة لنا هي أرض لبنانية حقوقها لبنانية وسنعمل كل ما يلزم لاستعادتها أولا بوجه إسرائيل لأن هذه الأخيرة تحتل شبعا وثانيا عندما يشار بالكلام إلى أنها سورية نعتقد أنه من ضمن العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا لبنان يجب أن يستعيدها لأن هذا الحق لبناني وسنطالب به.



- لليوم هذه العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا لم تصل إلى ترسيم الحدود واليوم لبنان على وشك أن يخسر أراضي هل لاحقتم هذا الموضوع مع وزير الخارجية السوري؟



أعتقد أنه من المرات القليلة لكي لا أقول الوحيدة أن لبنان بمعركة الجرود عندما حرر أرضه في سلسلة جبال لبنان الشرقية قام بغرز العلم اللبناني.



- تتكلم عن المعركة على الحدود السورية ضد داعش



صحيح، لبنان بعلاقاته مع سوريا ذهب إلى مزيد من التأكيد على استقلاله وسيادته وعلى أرضه والعلاقات المبنية مع سوريا مميزة، وتعلمين كم عشنا من مشاكل بين لبنان وسوريا إلى أن وصلنا لمرحلة من القبول المتبادل في السفارات وبهذه العلاقة المبنية، وعلى هذا الأساس من واجبنا أن نرسم الحدود مع سوريا وخاصة بما يتعلق بمزارع شبعا والتأكيد على لبنانيتها واستمرارنا بالمطالبة بها، ولا ننسى أن أكثر فصيل يطالب ويجاهد بهذا الموضوع هو حزب الله الذي لديه علاقة مميزة مع سوريا.

- أميركا تقرر فأميركا تحصل على ما تريد وأنت تقول إن المجتمع الدولي رفض قرار أميركا ولكن هل من خوف حقيقي أن تصبح الجولان إسرائيلية هناك حديث عن صفقة القرن هل تبلغتم بشكل رسمي عن مشاورات سلام بين العرب والإسرائيليين أو بين الفلسطنيين والإسرائيليين؟



أعتقد كلنا نسمع وليس هناك شيء رسمي إنما ما يتناهل لنا لا يطمئن والمعني الأول بهذا الموضوع هي الجهة الفلسطينية التي نسمع منها كلاما مباشرا فيه الكثير من القلق، وما يتسرب عن هذه الصفقة لا يوحي بأنها قادرة على السلام أو حتى العيش، نتأمل أن تكون مبنية على مبادئ العدالة لنستطيع تأمين سلام حقيقي وتوازن.

- هناك من يقول إنه بحكم الحقول النفطية المشتركة بين لبنان وإسرائيل فحكما على لبنان يوما ما أن يعقد صفقة سلام مع إسرائيل هل لبنان جاهز وهل أصبح بحاجة إلى هذا الموضوع؟



كلا فصفقة السلام مع إسرائيل أبعد من موضوع حقول نفطية فهي بالنهاية من حقنا إذا كانت في منطقتنا وإذا كانت خارج منطقتنا فهي ليست من حقنا.



- هناك حقول مشتركة

هناك الكثير من الحقول المشتركة في العالم إما أن تسبب حروبا أو أن تسبب مزيدا من السلام والاستقرار، بالبداية يكون الاستقرار ويرى الناس أنه عند تقاسم أي مورد أو أي شيء مشترك على أساس المكاسب المادية وعلى أساس الحقوق المتبادلة فيعم السلام، إنما على الاغتصاب والغصب والقوة فلن يعم السلام.

- إذا إسرائيل عدو حتى إشعار آخر هل حدود لبنان مع إسرائيل محمية وهل حزب الله حليف التيار الوطني الحر على تنسيق كامل معكم وأنت كوزير خارجية ممسك بزمام الأمور على الحدود؟



بين التيار وحزب الله تفاهم منذ 2006 على حماية لبنان وعلى الدفاع عن أرض لبنان ضمن استراتيجية دفاعية، نحن مفهومنا الدولة اللبنانية.



- يعني هل يسأل حزب الله التيار الوطني الحر قبل أي عملية عسكرية على الحدود؟



كلا، وهو قال أكثر من مرة إنه لم ينسق مع أي من اللبنانيين قبل أي عملية، ولكن ليس هنا الموضوع بل موضوع الحدود هو مسؤولية الدولة اللبنانية الذي جزء منها فيه حزب الله في الحكومة.



- أصبح في الحكومة حزب الله

ولكن هذا ليس قرارا يأخذه حزب الله، هذا قرار يعود للدولة اللبنانية ولهذا السبب بموضوع ترسيم الحدود نحن لدينا موقف مع وجوب الوصول إلى اتفاق، لأنه بهذا الاتفاق عبر الأمم المتحدة أو عبر وساطة أميركية فإننا نحقق ونستعيد أراضي من حق اللبنانيين فعندما نحقق شيئا بالدبلوماسية أو بالاتفاق نتيجته نفس الشيء وهذا كسب للبنان.



لكن أنا اتكلم عن قرارات السلم والحرب واليوم حزب الله موجود بثقله في الحكومة اللبنانية قرار السلم والحرب اليوم مع من، هل مع حزب الله أم مع الحكومة؟



أعتقد أن ولا مرة لبنان قام بحرب على إسرائيل ليكون بالأصل عند لبنان قرار بالحرب.

- ولكن صارت عملية أسر جنديين عام 2006

هذا الموضوع انتهى بتبادل أسرى.

-

- انتهى بحرب



إنما أكيد لبنان اليوم بحكومته ودولته وشعبه لا يريدون الحرب على إسرائيل، هم يريدون حماية أرضهم وحدودهم ومواردهم من الاعتداءات الإسرائيلية، إذا فرضت الحرب على لبنان فهذا الأخير يرد ويحمي نفسه، لكن لبنان لم يقم يوما بشن حرب على إسرائيل وليس لديه النية وليس هذا ما نتمناه، كل ما نريده أن نعيش بحرية وبكرامة وبسيادة على الأرض.



- هناك شعور بأنها دولة حزب الله وهناك شعور بأن لبنان ذهب إلى حضن إيران وخسر علاقاته مع دول الخليج ودول عربية ماذا يقول وزير خارجية لبنان بهذا الموضوع؟



لا أعتقد أن من مصلحة لبنان أن يكون بمحور أو مع دولة ضد دولة، لبنان يختار بكل موقف مصلحته ويقوم بها ولكن أن يوضع لبنان بخانة واحدة على سوء أو على حسناتها ليس من مصلحة لبنان وليس هذا القرار اللبناني أو حتى بيان الحكومة.



كيف هي العلاقات مع السعودية؟

نحن نريدها أن تكون جيدة جدا لأسباب كثيرة من مصلحة لبنان ومصلحة دول الخليج ونحن لدينا جالية لبنانية كبيرة ساهمت بالخير ببناء الخليج ولا يوم قمنا بغير الخير للخليج، ونريد أن يشعر الخليج بنفس الشيء تجاه لبنان، لهذا السبب هذه العلاقة بدأت بالتحسن والعودة كما كانت مثلا برفع الحظر ولكننا نطمح إلى أكثر بكثير من ذلك.



تعني برفع الحظر السعودي على السياح؟

نحن نطمح إلى علاقات متطورة وأفضل مما هي عليه اليوم ولهذا نعمل على توقيع اتفاقية لتكون المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج معنية بلبنان وبمساعدته وبحمايته وبالاستفادة من القدرات اللبنانية وأن لا يكون لديهم موقف رافض أو معادٍ أو مبتعد عن لبنان، فالابتعاد عن لبنان يخلق فراغا ليس من مصلحة هذا الأخير ولا من مصلحة الدول الخليجية، بالعكس الاقتراب من لبنان من دون التدخل بالشؤون الداخلية كما هم لا يسمحون التدخل بشؤونهم الداخلية.



- المملكة العربية السعودية رفعت الحظر عن السياح السعوديين إلى لبنان هذا الصيف بانتظار الدول الخليجية الأخرى ماذا تقول للسياح العرب ولبنان على أبواب صيف؟



هم يعلمون ويحسون أن لبنان بلدهم الثاني ويعرفون كيف يكون استقبال اللبنانيين لهم ويعلمون مدى محبتهم للبنانيين هذه العلاقة بين الشعب اللبناني والدول العربية والخليج تحديدا هي علاقة لم تكن مرة إلا وفيها الكثير من الود، فيجب أن تعود كما كانت، نحن اشتقنا لهم ونقول لهم أهلا وسهلا بكم في لبنان.



- هل سيكون الصيف آمنا؟

لبنان بالرغم من كل النار التي تحيط به استطاع أن يحافظ على الاستقرار وعلى الأمان ونحن نشهد مرحلة جيدة جدا من الأمن وإذا انصاب أحد فهذا يعني أننا نحن الذي انصبنا، وينصاب أحيانا لبنان ولكن لم يصب أي أحد من الخليجيين أو أي مواطن لأي دولة على أرض لبنان، نحن بلد مضياف ونستقبل حتى عندما نتضرر ونتأذى من مليون ونصف سوري من النازحين، لا نظهر لهم إلا الإنسانية والمودة والمحبة لأن هذا هو شعورنا الحقيقي.



- مع أن لبنان متهم بأنه عنصري بالتعامل مع السوريين



أعطني اسم دولة واحدة بتاريخ البشرية كلها تحملت 200 نازح بالكيلومتر المربع، أعطني اسم دولة عربية واحدة أو غربية استطاعت أن تتحمل وتدفع كلبنان ولحد اليوم شعبنا لم يظهر أي مظهر عدائي وأنا أدعوه أن يبقى على محبته وإنسانيته وأخويته لضيوفنا ولا مرة لحد اليوم دولتنا طردت مواطناً واحدا، ولا أعتقد أوروبا الأكبر من لبنان والتي اقتصادها أحسن من اقتصادنا بآلاف المرات لم تتحمل عدد النازحين الذي تحملناه نحن.

- النازحون السوريون تقولون إنهم أصبحوا عبئا على لبنان ذهبت إلى روسيا والرئيس ميشال عون ذهب أيضا لروسيا هل طلبتم من الروس المساعدة بحل مشكلة النازحين أو المساعدة لعودتهم؟



صراحة سوريا أقرب من روسيا



- لكن معظم النازحين هنا معادين للنظام السوري

أنا أقول إنه ولا مرة أربط موضوع النازحين فقط بالعلاقة مع سوريا، دائما أقول إن هناك قسما يعود بالعلاقة مع سوريا وقسما يعود بالعلاقة مع المجتمع الدولي والقسم الأكبر يرجع لعلاقة اللبنانيين بين بعضهم باتفاقهم بأن يطبقوا القانون اللبناني، فليس من الضرورة أن نذهب إلى روسيا بخصوص موضوع النازحين، أصلا الروس قاموا بمبادرتهم ولم يسألوا أحدا ونحن أيّدنا هذه المبادرة لأنها تناسبنا واللبنانيون أيدوها أوّلا لأنها دولة كبرى تعطي غطاء سياسيا للعودة، وثانيا لأن اللبنانيين متفقون عليها.

إنما هذه المبادرة يقول الروس إنها لا تقام بمعزل عن الجانب السوري، بغض النظر عن هذا الشيء أنا أعتبر أن الأمر الأساسي الذي يقام لعودة السوريين إلى بلادهم تدريجيا وليس مرة واحدة، ولا حتى غدا ولكن بالتدريج وبشكل آمن وسليم هو أن يعطى لهم مساعدات لعودتهم وليس مساعدات لبقائهم.



أموال كاش؟

لا بل نفس الشيء الذي يعطى لهم هنا ليعطى لهم هناك، ولا يجب أن يقال لهم إذا عدتم ستخسرون كل المساعدات بل على العكس يعطى لهم نفس الشيء، وهو أرخص لأن الحياة في سوريا أقل كلفة.



معالي الوزير أنا قد زرت قرى عديدة في ريف إدلب وحلب، درعا مدمرة أين سيعيشون؟

نحن في لبنان عام 2006 دمر الجنوب كاملا، وبنى أهله خيما إلى جانب منازلهم المدمرة.



ولكن بعد وقف إطلاق النار

نحن لا نقول أن يعودوا إلى أماكن ليس فيها سلام بالعكس، هناك أماكن كثيرة يحصل فيها مصالحات مع الحكومة تجاه الناس والناس بين بعضهم البعض بين الطوائف ومجموعات سكانية، حيث أمكن حيث المنازل ليست مهدمة، حيث إن السوريين يقولون إنهم سيأوونهم في مدارسهم الرسمية حيث يستطيعون أن يقوموا بتوفير موطئ قدم ويستطيعوا بناء منازلهم، حيث هناك أمان وسلام وليس هناك مشكلة سياسية أو أمنية مع النظام، فنحن نقول إن هؤلاء الناس يجب أن يعودوا وهم الأكثرية الساحقة، أنت تعلمين كم من نازح سوري معه بطاقة نزوح ويدخلون إلى سوريا ثم يعودون ويعملون في لبنان ويأخذون مساعدات نزوح سكنية وصحية ومساعدات اجتماعية وتربوية.

- لماذا لبنان برئاسة ميشال عون الذي كان من أشرس الأعداء للنظام السوري في الماضي اليوم أكثر من يطالب بعودة سوريا للجامعة العربية ليس مفهوم موقف لبنان برئاسة ميشال عون والتيار الوطني الحر، وما نعرفه عن العداء لسوريا في الماضي.



عندما كانت سوريا في لبنان بالماضي، نحن وحدنا الذين واجهناها، وقلنا عندما تعود سوريا إلى سوريا سنقيم معها أحسن العلاقات.



- واليوم لماذا تريد أن تردها إلى الحضن العربي؟

لأنه من مصلحة لبنان ومصلحة سوريا ومصلحة الجامعة العربية، وأنا أؤكد لك أنه لم يحصل أي اتصال بيني على الأقل وبين السوريين بموضوع عودتهم، أنا رأيت أنه من مصلحتنا أن تعود سوريا تذكريني وسجليها علي بهذه المقابلة سيأتي اليوم القريب والذي سيشهد كل الدول العربية تطالب فيه بعودة سوريا، لأنه من مصلحتنا أن تبقى سوريا بالحضن العربي ولا نرميها في أحضان أخرى.



طبعا سوريا ستعود لكن سوريا بشار الأسد أو سوريا من؟

هل تعلمين كم مسؤول خليجي كان مستاء في مسار أستانة تحل فيه الكثير من المشاكل في قلب سوريا من تهدئة الوضع ولا أي دولة عربية مشاركة أصبحنا نقول إننا نذهب كمراقبين.

- معالي الوزير اليوم نصف مليون شخص قتلوا وشعب نزح بأكمله إلى داخل سوريا وإلى خارج سوريا هل ستقبل الجامعة العربية ببشار الأسد بين صفوفها؟



لأنه هناك نصف مليون قتلوا وهناك شعب نازح يجب على هذا الشعب أن يعود إلى حضنه العربي كي لا نخسر نحن العرب شعب عربي ونتركه مشرداً في العالم، كلنا نقول وأولهم لبنان إننا لا نريد أن نتدخل، والسوريون هم يقررون ونحن معهم بقرارهم إن اختاروا بشار الأسد أو لم يختاروه لا يعنينا لا نحن ولا الدول الأخرى، هذا الأمر يعني الشعب السوري، القتال لكي يصبح هناك ديمقراطية، لندعهم بديمقراطيتهم وانتخاباتهم الحرة أن يقرروا هذا الأمر.



- لا يخفى على أي من يزور لبنان سواء عنده عائلة أو سائح عربي أو أجنبي الوضع الاقتصادي الصعب، هل نحن أمام ثورة اجتماعية تتخطى الأحزاب يعني إلى أي مدى يمكن أن تمسكوا بالأرض سواء مواطن تابع للتيار أم للمستقبل أم لحزب الله فيما هو جائع؟



أنا ولا أي يوم أستطيع أن أفكر أنني جزء من سلطة أو تركيبة أو نظام نحن من كنا ندعو الناس إلى الثورة ورفض الفساد والانقلاب على طبقة سياسية أوصلت البلد إلى ما هو عليه، إنما أن لا يكون خاضعا لا لفوضوية ولا لأجندات خارجية إنما أي نقمة محقة من الناس ورشيدة وواعية أكيد فنحن دائما نطالب المجتمع المدني بالتحرك وما هو المجتمع المدني سوى الناس، فليس هناك أي مجتمع بالعالم يكون فقط حزبيا، الأحزاب والتيارات السياسية تأخذ حصصها بلبنان للأسف أكثر لأنها تلحق الطوائف.



- لكن الجوع لا يعرف طائفة!

مئة بالمئة ولذلك من الضروري إما أن نصلح نحن الوضع للناس بالأشياء التي نطالب بها والتي بعض الأوقات لا يرضى بها الناس أو من حق الناس أن ينقلبوا علينا.

هل صحيح أن الاقتصاد اللبناني على شفير الانهيار؟

أنا أقول لك إن الاقتصاد اللبناني ليس على شفير الانهيار فنحن قمنا بالإجراءات المعروفة، وصفة طبية اقتصادية صحية معروفة لا تخطئ ولا نستطيع إذا اعتمدناها أن ننقذ فقط الاقتصاد، بل بسرعة قياسية يستعيد حيويته ونشاطه وإذا لم نقم بها فنحن أمام خطر الانزلاق المتمادي.



- من الوصفات الطبية التي تتحدث عنها لما قدمتم التزامات من قبل لبنان لـ "سادر".. أين أصبحت هذه الالتزامات؟



هي ليست التزامات بقدر أنها إصلاحات يجب أن نقوم بها ولسنا بحاجة لمن يفرضها علينا فنحن اخترناها وفرضناها لذا أنا لا أقبل أن يتكلموا بمنطق أن مقررات مؤتمر "سادر" إلزام دولي علينا وقد يصبح مقابل شيء آخر وليس من مصلحتنا، هذه الإصلاحات يجب أن نقوم بها إذا هناك بعض الدول تربط مساعدتها لنا بتحقيقها فعظيم فليكن حافزا إضافيا للبعض ليقوم بهذه الإصلاحات، ولكن كم لنا من الوقت ونحن نطالب بهذه الإصلاحات بالموازنة بالاقتصاد بالتهرب الضريبي بالهدر بالفساد وما أكثر الأمور التي وصلنا إلى مكان مثلا السياسية المالية نحن نعيش بدوامة إذا تركنا الليرة تنهار كارثة ودعمنا لليرة تكلفته كبيرة في الوقت الذي نستطيع أن نعتمد سياسة مالية تحفظ الاستقرار وتخفض الفوائد وأرباح المصارف والبنك المركزي والمنظومة المصرفية التي هي عصب أساسي من اقتصادنا ولكي نبقى محافظين عليها وليكون ربحها مقبولا أمام إنعاش الاقتصاد ودفعه إلى المزيد من الإنتاجية، أمور كثيرة يمكن لا تهم المشاهد العربي وإنما نقول إن لبنان بلد قوي واقتصاده قوي وشعبه قوي وقادر على أن ينهض بسرعة وليس مطلوب إلا أن الدولة عبر هذه الموازنة والإصلاحات المتتالية أنها تعطي الدفع اللازم للمبادرة الفردية في لبنان وللقطاع الخاص وللإنسان اللبناني القوي.



- باختصار إذا سألتك ما هي مشكلة لبنان الوحيدة ما هي أول فكرة تخطر ببالك؟

تجاذبات الخارج الكثيرة فنحن على خط كل هذه التقاطعات في الخارج كل هذا الشد وفي الداخل التجاذبات فنحن بلد متنوع إلى درجة أنه يدفع ثمن تنوعه استطعنا بمكان ما أن نعيش التنوع، ولكن دائما تأتي اليد من الخارج التي هي أقوى منا ودائما تتقاسمنا بالطوائف والتوجهات الدولية والإقليمية الوصفة هي استقلالية لبنان الكاملة سياسيا واقتصاديا نحن نستطيع أن نكون مستقلين آخذين بعبن الاعتبار مصالح الآخرين ومصلحتنا من دون أن نكون توابع.



- سؤال أخير وشخصي جبران باسيل ماروني، الموارنة دائما مخولون أن يكونوا برئاسة الجمهورية بحكم المذهب هل يوما ما ستصبح رئيسا للجمهورية اللبنانية هل تطمح لذلك ليس بالمدى القريب؟



طالب الشيء فاقده خاصة بهذه المرحلة وهذا الموضوع لا أحب أن أتكلم به طالما العماد عون بما يمثل إلي هو على سدة الرئاسة.



- أنا لا أتكلم الآن.

أعلم أن كل شيء سابق لأوانه ليس من المناسب التكلم به.



هل أنت قلق على المسيحيين في لبنان؟

أنا قلق طبعا على المسيحيين وأقلق عليهم في الشرق، فانظري إلى فلسطين إلى العراق إلى الأردن وسوريا مؤخرا وانظري لبنان وما يتعرض له أنا قلق على كل التنوع اللبناني وعلى كل التنوع المشرقي وقلقي عليهم يساوي قلقي على المسلمين، عندما وقعت حادثة نيوزيلاندا في الصميم انجرحت مثل حادثة سريلانكا في الأمس لأن هذا التطرف يولد تطرفا دائما، وأعتبر أننا جسر بين الطوائف بين الشرق والغرب ونحن جسر التواصل لقبول الآخر هذه قوة لبنان وقدرته لا مسيحي ولا مسلم وإلا سيفقد رسالته وفرادته ولهذا من مصلحة العرب أن يحافظوا عليها، لذلك لا نريد أن يكون لبنان بمحور فهو قادر أن يكون على كل المحاور دون أن يتناقض ودون أن ينفجر وهكذا يؤمن مصلحته والمحور الذي يناسبه يذهب به إلى الآخر وكل شيء لا يناسبه يرفضه هكذا أرى لبنان، عندما يصبح لبنان ذا لون واحد وبه أحادية فهذا ليس لبنان.