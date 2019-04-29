سريلانكا.. تحذير من هجمات جديدة ومتخفين بزي الجيش

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، الاثنين، من أن الجماعة التي نفذ عناصرها المتطرفون تفجيرات أحد العيد الأسبوع الماضي، يخططون للمزيد من الهجمات، باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى الاثنين "قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات". وأضاف "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفراداً يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات".

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كما كشف أن "أحد الأهداف الجديدة للمتشددين تقع في باتيكالوا وهي مدينة على الساحل الشرقي قتل فيها 27 شخصاً في تفجير انتحاري على كنيسة.

ولم يذكر الخطاب أهدافا أخرى محتملة للهجمات التي قد تقع.

إلى ذلك، أشار الخطاب إلى أن المتشددين يستهدفون خمسة مواقع، وقد ينفذون هجمات الأحد أو الاثنين.

ولم تقع هجمات أمس الأحد. وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل التي استهدفت 3كنائس و4 فنادق، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء أمس الأحد للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.