عائلة الفلسطيني زكي تتهم أنقرة بقتله.. وتنفي انتحاره

اتهمت عائلة الشاب الفلسطيني المعتقل لدى تركيا، زكي مبارك، في تصريحات نقلها موقع وطن تي في، سلطات أنقرة بقتل ابنها في السجن.

وقال زكريا مبارك شقيق الشاب المعتقل في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، إن شقيقه زكي قُتل في سجن تركي على أيدي قوات الأمن حتى لا تظهر براءته، نافياً في ذات الوقت أن يكون زكي قد انتحر.

وتتهم السلطات التركية زكي مبارك وفلسطينياً آخر معتقلاً لديها بالتجسس لصالح الإمارات، الأمر الذي تنفيه عائلتاهما.

وكانت وسائل إعلام تركية رسمية أعلنت أن زكي مبارك انتحر في سجنه.

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كما صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الاثنين، أن رجلاً مسجوناً في تركيا بشبهة التجسس، انتحر في السجن، مؤكداً بذلك المعلومات التي نشرتها سابقا وسائل إعلام تركية.

وكانت تركيا زعمت سابقا بأن الرجل الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر قبل عشرة أيام كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري" لصالح الإمارات.