أحد أتباع مروع سريلانكا كان ينوي مهاجمة الهند

أعلنت قوات الأمن الهندية أنها أوقفت، الاثنين، أحد أتباع المتطرف زهران هاشم الذي يُشتبه بأنه خطط لاعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، موضحة أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء في كيرالا في جنوب الهند.

وأوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة بملفات الإرهاب، الاثنين، الرجل الذي عرفت عنه باسم رياس أ. (29 عاماً). وقالت إنه سيمثل أمام قاضٍ الثلاثاء.

وأضافت الوكالة في بيان أنه أثناء استجوابه "كشف أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام".

وبحسب المصدر نفسه، فقد "اعترف بأنه كانت لديه نيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا"، الولاية الواقعة في جنوب الهند.

زار ولاية تاميل الهندية وتواصل مع متطرفين

وزهران هاشم داعية متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة، التي أسفرت عن 253 قتيلاً في 21 نيسان/أبريل في سريلانكا، وتبنّاها تنظيم داعش. وبحسب السلطات، فقد فجّر هاشم نفسه في أحد الفنادق.

وفي فيديو بثه الثلاثاء تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، يظهر هاشم بوجهه وبشكل واضح في المقطع، فكان الرجل الوحيد الذي كشف وجهه ومعه 7 أشخاص آخرين ملثمين، يتعهدون جميعهم بالولاء لزعيم "داعش" أبوبكر البغدادي.

وقالت مصادر عسكرية إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا وتواصل مع متطرفين فيها.

وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح عام 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش في الخارج.

وتواصل رياس أ. معه وتابع رسائله الصوتية، وبينها رسالة "تحض على ارتكاب اعتداءات إرهابية في الهند"، بحسب وكالة التحقيق الوطنية.