سريلانكا ترفع حظر مواقع التواصل.. وتدعو الشعب للمسؤولية

رفع الرئيس السريلانكي الحظر الذي فرضه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنحاء البلاد بعد هجمات عيد الفصح التي راح ضحيتها 253 شخصا.

جاء في بيان حكومي اليوم الثلاثاء أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا رفع الحظر المفروض على مواقع (فيسبوك)، و(واتس آب)، و(يوتيوب)، ومواقع شهيرة أخرى.

وطلب من الشعب "التصرف بطريقة مسؤولة" على هذه المواقع.

وقالت الحكومة إنها حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق للحد من انتشار المعلومات المغلوطة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي ظهر لأول مرة منذ خمس سنوات في مقطع فيديو، مسؤولية التنظيم عن التفجيرات.

وزعم أنها كانت جزءًا من الانتقام الذي ينتظر الغرب.