غوايدو: لا عودة عن العمل للإطاحة بمادورو

قال زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، الذي تتهمه الحكومة بمحاولة الانقلاب، الثلاثاء، إنه "لا عودة" عن مساعيه للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

وكتب على تويتر "لقد حان الوقت! لقد سارت ولايات البلاد الـ24 على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المستقبل لنا. الشعب والقوات المسلحة متحدون لإنهاء اغتصاب السلطة".

وحرص غوايدو، الذي عين نفسه رئيساً لفنزويلا قبل عدة أشهر الأخير، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلمياً على حكم مادورو، الذي يتهمه كثيرون بإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وأدلى غوايدو بتصريحاته قبل يوم واحد من مسيرة مترقبة مناهضة لحكومة مادورو.

في المقابل دعا زعيم حزب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، الثلاثاء، أنصار الحزب إلى التوجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة كاركاس، للدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تقول حكومته إنه يواجه "انقلاباً عسكرياً".

وجاء هذا التطور بعد أن نشر زعيم المعارضة في البلاد، خوان غوايدو، في وقت سابق الثلاثاء، شريط فيديو يقول فيه إن قوات مسلحة انضمت إليه في مسعى الإطاحة بالرئيس مادورو.

وقال غوايدو في الفيديو الذي ظهر فيه محاطاً بالعسكريين إن فنزويلا دخلت المرحلة الأخيرة لإنهاء حكم مادورو.