فرنسا تدرس مصداقية فيديو البغدادي زعيم داعش

ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، الثلاثاء، أن أجهزة المخابرات لا تزال تتحرى مصداقية فيديو ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مضيفة أنه إذا تأكدت صحته فإن ذلك يعزز حقيقة أن التنظيم لا يزال نشطا.

وقالت بارلي على تويتر: "تسجيل البغدادي المصور - الخليفة بلا خلافة - سيؤخذ بعين الحذر في هذه المرحلة. الأجهزة الفرنسية تحلله".

وأضافت: "إذا ثبتت صحة هذا التسجيل المصور فإنه يؤكد ما ذكرناه مرارا: داعش بلا أرض.. لكنه لم ينته".

وظهر البغدادي في فيديو بعد اختفاء دام أكثر من 5 سنوات كثرت خلالها الشائعات حول وفاته تارة وإصابته طوراً.

وبثت وكالة "الفرقان" الداعشية الفيديو على تليغرام، الاثنين.