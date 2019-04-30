محكمة بريطانية تنظر طلبا أميركيا بتسليم مؤسس ويكيليكس

تنظر محكمة في لندن، الخميس المقبل، طلب الولايات المتحدة تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، المتهم في أكبر عملية تسريب معلومات سرية على الإطلاق.

وقال موقع ويكيليكس "سيصدر الحكم على جوليان أسانج في محكمة سوثوارك كراون الساعة 10:30 غدا (الأربعاء) فيما يتعلق بانتهاك شروط الإفراج بكفالة أثناء طلب الحصول على اللجوء السياسي".

وأضاف الموقع "في العاشرة صباحا يوم الخميس ستنظر محكمة وستمنستر في طلب الولايات المتحدة تسليمه".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن أسانج اتهم بالتآمر مع تشيلسي مانينج، المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية للوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريبات عام 2010 التي نشرها ويكيليكس، وشملت مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأميركية عن الحروب في أفغانستان والعراق والاتصالات الدبلوماسية الأميركية.