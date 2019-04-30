"أمعاء خاوية".. 3000 سجين بتركيا يضربون عن الطعام

كشفت جماعة حقوقية تركية أن حوالي 3000 سجين انضموا إلى معركة الأمعاء الخاوية، وأعلنوا إضرابهم عن الطعام للضغط على السلطات لإنهاء السجن الانفرادي لزعيم المتمردين الأكراد عبدالله أوجلان.

وقال رئيس هيومن رايتس أسوشيشن، أوزترك تركدوغان، الثلاثاء، إن 2983 نزيلاً في 90 سجناً يرفضون الطعام احتجاجاً على ظروف سجن أوجلان، الذي وردت تقارير من أفراد عائلته ومحاميه بأن زيارته ممنوعة.

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وكانت المشرعة الموالية للأكراد ليلى غوفن بدأت إضراباً عن الطعام من السجن في نوفمبر، ولا تزال مستمرة في إضرابها حتى الآن من منزلها، بعد إطلاق سراحها.

وعادة ما يرفض المضربون عن الطعام في تركيا الغذاء، إلا أنهم يتناولون فيتامينات ومحلول ملح ومحلولاً سكريا.

وقالت الجماعة إن أوجلان لم يلتق بمحاميه منذ 2011، وسمح لشقيقه فقط بزيارة لمدة نصف ساعة في يناير الماضي.