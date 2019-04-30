"بن لادن" يظهر خلف البغدادي... سلاح قادة الإرهاب

ظهر زعيم داعش أبو بكر البغدادي، الاثنين، بعد غياب 5 سنوات في فيديو جديد بلغت مدته حوالي 18 دقيقة، وانتصب خلفه سلاح روسي.

هو نفسه ذاك السلاح الذي ظهر مرارا في إصدارات قادة الجماعات المسلحة والمتطرفة في العالم.

تزين به أسامة بن لادن، وبعده أبو مصعب الزرقاوي وأيمن الظواهري، وآخرهم البغدادي.

فما هو هذا السلاح؟

إنه AK-47 ، أو "الأفتومات الكلاشينكوفا" ، أو الكرينكوف، وهو سلاح روسي شهير غالبا ما يظهر في كل إصدارات قادة الإرهاب.

ويعد الكرينكوف نسخة مطورة عن سلاح الكلاشينكوف، وكان سلاح القوات الخاصة الروسية التي أجريت عليه عدة تجارب، ليظهر بشكل رسمي عام 1974 خاصة في حرب الروس في أفغانستان.

كما يعتبر سلاحا ثبتت جدارته العالية، ويعتبره الخبراء الأميركيون من الأسلحة الأكثر كفاءة ودقة.

وزادت شهرة هذا السلاح بعد استخدامه من قبل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي حصل عليه من أحد الضباط الروس الذي أسره عناصر من القاعدة.

رشاش يحمل كنية "بن لادن"

ومن جانبه، قال المحلل العسكري، سرمد البياتي، لـ "العربية.نت"، إن هذا السلاح يسمى في العراق "بن لادن"، مؤكدا أن تلك التسمية مشهورة بين تجار الأسلحة في العراق، والسبب بعود إلى ظهور الرشاش خلف بن لادن في معظم إصداراته.

كما اعتبر البياتي أن وضع هذا السلاح تحديدا خلف البغدادي يذكر بخسارة الروس وسيطرة "المجاهدين" في أفغانستان والشيشان.

وأضاف: هذا النوع من الأسلحة يعود إلى عهد الاتحاد السوفيتي السابق، من جيل السبعينيات والستينيات، وهي فترة شهدت تصنيع أسلحة متميزة.