إسطنبول.. توقيف العشرات في يوم العمال

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص إثر محاولتهم تنظيم مسيرة في الأول من أيار/مايو لمناسبة عيد العمال في وسط مدينة اسطنبول في تحد لحظر مفروض على التظاهر.

واعتقلت السلطات 127 شخصاً في طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة في ميدان تقسيم، الذي يشكل موقعاً تقليدياً للتظاهر في المدينة، على ما أفادت شرطة اسطنبول التي وضعت حواجز على الطرق المجاورة للميدان بما في ذلك شارع الاستقلال المزدحم.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة.

ويشهد عيد العمال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سنوياً في تركيا. وتصاعد التوتر في اسطنبول بعد الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس الفائت.

وتأتي تظاهرات يوم العمال في اسطنبول بعد أن فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) برئاسة بلدية المدينة أمام خصمه من حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وقال أحد المشاركين في التظاهر إن "تركيا تشهد نقطة تحول، التغيير بدأ". وتابع "1 أيار/مايو هذا سيكون أكثر جمالاً. من الواضح أن هذا نتيجة للانتخابات".