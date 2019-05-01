اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بالسويد والدنمارك وفرنسا

اشتبكت الشرطة لفترة وجيزة مع المتظاهرين في غوتبورغ، ثاني أكبر مدن السويد، وفي كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، أثناء تنظيم مسيرات عيد العمال.

في السويد، ألقى المتظاهرون حجارة الرصيف والألعاب النارية على الشرطة التي كانت تحاول منعهم من الوصول إلى مسيرة حاشدة نظمتها حركة النازيين الجدد التي حصلت على تصريح رسمي للتظاهر.

وفي كوبنهاغن، طوق رجال شرطة يرتدون الخوذات بعرباتهم مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس سوداء ذات أغطية رأس ويهتفون بشعارات مناهضة للشرطة، في محاولة لإبعادهم عن مظاهرات عيد العمال الأخرى. جرى اعتقال حفنة من المواطنين في كلا البلدين.

وقعت أعنف اشتباكات عيد العمال في أوروبا في فرنسا، حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين كان يرشقون الحجارة لدى بدء عشرات الآلاف مسيرة في باريس اليوم الأربعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة. تم تنفيذ أكثر من 200 عملية اعتقال.