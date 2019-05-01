تركيا تحذر من تصنيف واشنطن "الإخوان" منظمة إرهابية

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن القرار الأميركي بشأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وزعم عمر جليك أن القرار ستكون له نتائج تعزز معاداة الإسلام في الغرب، وتقوي موقف اليمين المتطرف في بقية المناطق أيضا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد أعلنت، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية متشددة في مصر.

وقالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، إن "الرئيس ترمب تشاور مع فريقه للأمن القومي، وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

موضوع يهمك أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين... البيت الأبيض.. توجه نحو إعلان جماعة الإخوان إرهابية العربية

يذكر أن تقارير إعلامية أميركية كانت أفادت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البيت الأبيض أصدر تعليماته في أوائل أبريل لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين من أجل إيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن شأن القرار أن يضع عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان الإرهابية.

كما أشارت إلى أن ترمب يرى في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أمراً منطقياً، وقد ألزم إدارته بإكمال الخطوة.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة.