رئيس سريلانكا لتنظيم داعش: "دع بلدي وشأنه"

قال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إن أجنبيا قد يكون الرأس المدبر لتفجيرات عيد القيامة التي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها وقال للتنظيم المتشدد "دع بلدي وشأنه".

وحذر سيريسينا اليوم الأربعاء من أن يكون تنظيم داعش وضع "استراتيجية جديدة" باستهداف دول صغيرة.

وقال مصدر بالحكومة لرويترز أمس الثلاثاء، إن الشرطة وقوات الأمن في أنحاء البلاد تلقت تعليمات بأن تظل في حالة تأهب قصوى، إذ من المتوقع أن يحاول المتشددون تنفيذ هجمات جديدة قبل شهر رمضان الذي يبدأ يوم الاثنين.

وقال سيريسينا إن السلطات تعلم بوجود "مجموعة صغيرة" من السريلانكيين الذين سافروا للخارج لتلقي تدريب لدى داعش على مدى الأعوام العشرة الماضية.

وقال الرئيس إن التحقيقات كشفت أن القنابل التي استخدمت في تفجيرات عيد القيامة مصنوعة محليا.

وأسفرت التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق عن مقتل أكثر من 250 شخصا منهم أكثر من 40 أجنبيا.

وكانت السلطات السريلانكية ذكرت في وقت سابق أنها تشتبه في أن المهاجمين لهم صلات دولية على الرغم من أن طبيعة هذه الصلات غير معلومة بدقة.

ويشارك مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة أجنبية أخرى في التحقيقات التي تجريها سريلانكا.

ويعتقد مسؤولو مخابرات محليون أن زهران هاشم، وهو داعية يتحدث لغة التاميل، ربما يكون أحد المخططين الرئيسيين للتفجيرات.

ويعتقد المسؤولون أنه أحد الانتحاريين التسعة الذين نفذوا الهجمات.