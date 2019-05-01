مقتل 16 جندياً في تفجير نفذه ماويون على الأرجح في الهند

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 من أفراد القوات الخاصة الهندية في تفجير في غرب الهند، نسبته إلى متمردين ماويين.

وتجري في الهند حاليا انتخابات تشريعية تستمر لأسابيع. وتشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعداً في فترة الانتخابات في البلاد.

وهاجم متمردون ماويون مركبة تقل قوات كوماندوز تابعة للشرطة الهندية في معقل لحركة التمرد غرب البلاد.

وقال ضابط الشرطة شاراد شيلار إن المتمردين زرعوا لغماً أرضياً في منطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا أثناء مرور المركبة.

وأضاف أن هذا قد يكون أعنف هجوم يشنه المتمردون بعد قتل قوات الأمن لسبعة وثلاثين متمرداً في معركتين منفصلتين في المنطقة بشهر أبريل/نيسان من العام الماضي.

وقال إس مونجانتوار، وزير ولاية ماهاراشترا، إن الكمين كان هجوماً يائساً للمتمردين، لأن السلطات نجحت في تنظيم الانتخابات الوطنية في المنطقة الشهر الماضي.

وطلب المتمردون من السكان مقاطعة الانتخابات.

ذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" أن المتمردين بدأوا هجومهم صباح اليوم الأربعاء بحرق أكثر من 20 مركبة تابعة لشركة إنشاء الطرق.

ثم اختبأوا في غابة واستهدفوا عناصر الكوماندوز عندما نزلوا للبحث عنهم.

ويقاتل المتمردون، الذين يستوحون فكر الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، الحكومة منذ أكثر من أربعة عقود، مطالبين بأراض ووظائف للمزارعين المستأجرين والفقراء والسكان الأصليين.

وتصف الحكومة المتمردين بأنهم أكبر تهديد للأمن الداخلي في الهند.