أسانج يحضر جلسة محكمة عبر الفيديو

يواجه مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، جلسة استماع في إحدى المحاكم بشأن طلب أميركي بتسليمه بزعم قيامه بقرصنة أجهزة حاسوب.

ومن المتوقع أن يظهر أسانج عبر رابط فيديو من السجن في جلسة الاستماع التي تعقد الخميس في محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن.

ويقضي الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعاً بسبب مخالفته شروط الكفالة عام 2012 والاختباء في السفارة الإكوادورية بلندن.

في ذلك الوقت، كان أسانج يواجه عملية تسليمه إلى السويد لاستجوابه حول جرائم جنسية مزعومة.

جرى اعتقال أسانج الشهر الماضي بعد أن ألغت الإكوادور حق اللجوء السياسي الممنوح له.

يقول المحامون إن أسانج سوف يقاوم عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهمته السلطات بالتآمر لاختراق أنظمة الحاسوب في وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقال رئيس تحرير موقع ويكيليكس، كريستين هرافنسون، أمس الأربعاء إن معركة التسليم "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لأسانج.