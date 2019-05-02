استعداداً للإعصار فاني.. إجلاء 800 هندي

أجلت السلطات الهندية نحو 800 ألف شخص في الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية قبل الوصول المتوقع لإعصار فاني الذي بلغت سرعة الرياح فيه 200 كلم في الساعة، على ما أفاد مسؤولون الخميس.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنّ الإعصار سيضرب مدينة بوري المقدسة عند الهندوس بعد ظهر الجمعة.

وقال مسؤول في إدارة الإنقاذ إنّه تم نقل 80 ألف شخص إلى أماكن آمنة ليل الأربعاء الخميس من 13 منطقة في ولاية اوديشا التي ستتلقى الضربة الكبرى للإعصار.

وصرّح المسؤول "سيتم نقل المزيد من الناس إلى أماكن آمنة".

وأعدت السلطات نحو ألف ملجأ في مدارس وأبنية حكومية لاستقبال أكثر من مليون شخص.

والخميس، ضرب الإعصار خليج البنغال ترافقه رياح سرعتها 205 كلم في الساعة، وهو أقوى إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند منذ عقدين. وهو الآن على بعد 450 كلم من الساحل.

وسيكون هذا رابع إعصار من نوعه يضرب الساحل الشرقي للبلاد في غضون ثلاثة عقود. وحذرت الأرصاد الهندية من أن الرياح العاصفة يمكن أن تقتلع الأشجار والمحاصيل وتدمر المنازل والبنية التحتية للاتصالات والطاقة إلى جانب التسبب بفيضانات في المناطق المنخفضة.

ويتوقع أن يطال الإعصار 11 إقليماً على الأقل مع أمطار غزيرة، بحسب اتش ار بيسويس مدير مركز الإرصاد الجوية في بوبانسوار كبرى مدن أوديشا الذي قال "ندعو الناس إلى البقاء في منازلهم".

وولاية أوديشا التي تضم نحو 46 مليون نسمة، كانت نظمت الانتخابات فيها في 11 نيسان/أبريل.

وتشهد مناطق شرق وجنوب شرق الهند عواصف استوائية بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر. وفي 2017 لقي 250 شخصاً حتفهم إثر مرور إعصار في التاميل نادو وكيرالا.