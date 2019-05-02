تحقيق تركي في "مخالفات انتخابية" بإسطنبول

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء الخميس أن الادعاء في تركيا بدأ 32 تحقيقا في مزاعم عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في اسطنبول يوم 31 مارس، واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.

ودعا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في اسطنبول.

وفي الانتخابات المحلية على مستوى البلاد خسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على إسطنبول وعلى العاصمة أنقرة.

ففي إسطنبول حصل حزب الشعب الجمهوري على 48.79% من الأصوات، بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 48.51%.

وفي أنقرة، فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بأكثر من 50% من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على حوالي 47%.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إن نتائج 84 صندوق اقتراع لم تدرج بعد في الإحصاء النهائي، حيث كانت هناك اعتراضات بشأنها