حصيلة المواجهات في فنزويلا ترتفع إلى 4 قتلى

قضى شابان فنزويليان، الخميس، بعد إصابتهما في مواجهات خلال تظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو في اليومين الأخيرين، ما يرفع إلى أربعة عدد القتلى الذين سقطوا في هذه المواجهات مع قوات الأمن، بحسب ما أفادت المعارضة وعائلات.

وقال نائبان معارضان إن يوسنر غراتيرول (16 عاما) أصيب الثلاثاء في تظاهرة نظمت في مدينة فيكتوريا (شمالا) فيما أصيب يوافري هرنانديز (14 عاما) على هامش تظاهرة كبيرة ضد مادورو الأربعاء في كراكاس.

ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إلى إنهاء "القمع الوحشي" في فنزويلا عقب دعوة الرئيس نيكولاس مادورو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين" غداة تظاهرات جديدة مناهضة له.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شديدة في محاولة لدفع مادورو إلى الرحيل، علما أنها اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وكرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن تدخلا عسكريا أميركيا ليس مستبعدا في فنزويلا.

ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك في خطاب ألقاه الخميس غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة.

والأربعاء، دعا غوايدو إلى إضراب عام ومواصلة التظاهرات في فنزويلا على أمل طرد الرئيس الاشتراكي مادورو الذي وعد بمعاقبة "الخونة" المسؤولين عن التمرد العسكري الفاشل الذي وقع الثلاثاء.