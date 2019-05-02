فوربس:انخفاض 26% بمشاهدة "سي إن إن" و"فوكس نيوز" بالقمة

بينما تستعد شبكة "سي إن إن CNN" لنقل استديوهات بث وقطاعات إنتاج برامجها وخدماتها المخصصة لأوقات الذروة إلى مبنى جديد جذاب في نيويورك، شهدت الشبكة الإخبارية انخفاضاً في ترتيبها الرئيسي بنسبة 26% خلال أبريل المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب ما نشرته مجلة "فوربس" الأميركية.

وسجل إجمالي عدد مشاهدي "سي إن إن" في وقت الذروة أقل من مليون مشاهد، تحديداً 767 ألف مشاهد، في حين أنهى المتنافسان القويان MSNBC وFox News الشهر بتحقيق تقدم بفارق كبير، احتلت MSNBC المرتبة الثانية مع بلوغ عدد مشاهدين يصل إلى مليون و660 ألف مشاهد، فيما تخطت شبكة "فوكس نيوز" جميع المنافسين متربعة على القمة بعدد مشاهدين وصل إلى 2.395 مليون مشاهد.

الأسوأ منذ 4 سنوات

ويُعد شهر أبريل هو أقل الأشهر، فيما يتعلق بنسب المشاهدة لشبكة "سي إن إن"، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وبالتحديد منذ أكتوبر 2015.

ولم يستقطب برنامج Cuomo Primetime الذي يقدمه Chris Cuomo على شبكة "سي إن إن"، والذي يشكل أعلى ساعة مشاهدة للشبكة، إلا جمهور مشاهدين قوامه 917 ألفا في أبريل 2019، فيما يُصنف بالأداء الأسوأ على الإطلاق للبرنامج.

وفي الفئة العمرية للمشاهدين 25-54 عاماً، وهي الأكثر استهدافا بين المعلنين على مستوى الولايات المتحدة، كانت تراجع النسب المئوية لشبكة "سي إن إن" أكثر وضوحاً، حيث انخفضت إلى 41%.

واحتلت "فوكس نيوز" المركز الأول بالنسبة لمشاهدي التنويهات حيث جذبت 389 ألف مشاهد، فيما حلت MSNBC بالمركز الثاني بعدد 255 ألف مشاهد، فيما لم يتخط عدد مشاهدي "سي إن إن" 198 ألف.

مشاهير مقدمي البرامج

وعلى مستوى البرامج الإخبارية التي يقدمها مشاهير المذيعين، احتل برنامج المقدم اللامع Sean Patrick Hannity على قناة "فوكس نيوز" المركز الأول برصيد مشاهدة من 3.086 مليون شخص، تلاه برنامج "Tucker Carlson Tonight" من "فوكس نيوز" بعدد 2.834 مليون مشاهد، فيما حصد برنامج Rachel Maddow Show على شبكة MSNBC 2.630 مليون مشاهد. كما اختفت برامج ساعات الدوام الأولى لشبكة "سي إن إن" من قائمة أفضل 5 عروض شاملة. وجاء ترتيب Cuomo Primetime، الحائز على أعلى تصنيف على مستوى شبكة "سي إن إن"، في المركز 26.

"فوكس نيوز" بمرتبة مذهلة

وتوجت شبكة "فوكس نيوز"، وفقا لبيانات التصنيف الصادرة عن شبكة Nielsen، بمرتبة مذهلة، حيث تربعت على قمة ترتيب الشبكات الإخبارية على الكوابل الأكثر مشاهدة في أوقات الذروة وعلى مدار اليوم على مدى 208 أشهر متتالية.