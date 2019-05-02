فنزويلا.. مقتل امرأة أثناء احتجاجات معارضة لمادورو

توفيت امرأة، تبلغ من العمر 27 عاماً، في أحد مستشفيات كراكاس، مساء الأربعاء، متأثرة بإصابتها بطلق ناري في الرأس خلال تظاهرة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة، وفق منظمة حقوقية غير حكومية.

وقال "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية" في تغريدة على تويتر: "ندين جريمة قتل الشابة خوروبيث راوسيو" إثر "إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تظاهرة".

وكانت أجهزة الإسعاف في كراكاس قد أعلنت سقوط 27 جريحاً على الأقل في صدامات دارت الأربعاء في العاصمة الفنزويلية بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وبحسب أجهزة الإسعاف في بلدية حي تشاكاو، الذي تسيطر عليه المعارضة والواقع في العاصمة كراكاس، فقد أصيب في تظاهرات الأربعاء 46 شخصاً، اثنان منهم بسلاح ناري.

وقُتلت المتظاهرة من جرّاء إصابتها برصاصة في الرأس بالقرب من قاعدة لا كارلوتا الجوية في شرق كراكاس خلال صدامات اندلعت عندما حاول المتظاهرون إغلاق الطريق السريع الذي يمرّ قرب القاعدة العسكرية.

والمتظاهرون، الذين كان بعضهم ملثّماً، بدأوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الحرس الوطني البوليفاري، الهيئة العسكرية المكلّفة بفرض الأمن والتي ردّت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وبعد ساعات عدّة من الاشتباكات، أشعل حوالي 30 متظاهراً النار في شاحنة ودفعوا بها إلى بوابة القاعدة العسكرية، بحسب ما أفاد شهود عيان.

كما شهدت العاصمة الفنزويلية الثلاثاء صدامات مماثلة أوقعت قتيلاً وحوالي 100 جريح.