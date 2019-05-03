ابنة الفلسطيني القتيل بتركيا: أريد رؤية جثة أبي بعيني

بعد أن أكدت عائلة الفلسطيني زكي مبارك أن الأخير صفّي في السجون التركية، نافية إمكانية انتحاره بحسب ما أعلنت السلطات التركية، ومطالبة بلجنة تحقيق دولية تتابع القضية، جدد أولاده مطالبتهم باستلام الجثمان.

وقالت ابنته إسلام في مقابلة مع العربية من غزة الخميس: أطالب الرئيس الفلسطيني بالتدخل في هذا الملف، أريد رؤية جثة أبي بأم عيني، فقد حرمنا منه لسنوات لذا من أبسط المطالب أن نراه ولو ميتا".

في المقابل، أكدت السفارة الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج.

يذكر أن أهل مبارك أكدوا منذ إعلان تركيا انتحاره أنه اغتيل في السجن باسطنبول، وقضى نتيجة التعذيب.

كما طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح.

إلى ذلك، اتهموا أنقرة بمحاولة طمس أدلة تعرضه للتعذيب داخل السجون بحذف تسجيلات الكاميرات. وقال يوسف حسن، نجل القتيل الذي ادعت السلطات التركية أنه انتحر في محبسه: "طلبنا من السلطات التركية نشر تفريغ كاميرات السجن لإثبات رواية انتحاره المزعومة، لكن السلطات التركية حذفت تفريغ الكاميرات الخاصة بالسجن".