الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تخفض الغذاء لأدنى مستوى

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن كوريا الشمالية قلصت حصص الغذاء التي توزعها إلى 300 غرام يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بالنسبة لهذه الفترة من العام، وسط توقعات بمزيد من الخفض بعد أقل إنتاج زراعي في عشر سنوات.

وقال إيرف فيرهوسل، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن "التقييم الجديد للأمن الغذائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلص إلى أن 10.1 مليون شخص يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي، بسبب أسوأ موسم حصاد في عشر سنوات وموجات الجفاف والحر والفيضانات، ويعني ذلك أنه ليس لديهم ما يكفي من الغذاء حتى موسم الحصاد المقبل".

وأضاف أن الإنتاج الزراعي وصل إلى 4.9 مليون طن، وهو الأدنى منذ موسم 2008-2009، وأدى ذلك إلى نقص غذائي بواقع 1.36 مليون طن.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي إن مهمة التقييم التي نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وجدت الشهر الماضي "مستويات منخفضة بشكل مقلق لاستهلاك الغذاء، وتنوع غذائي محدود، وأجبرت الأسر على خفض الوجبات أو تناول كميات أقل"، نقلا عن أسوشيتد برس

وأكدت الوكالتان، اللتان تتخذان من روما مقرا، أن الوضع "مثير للقلق بشكل خاص للأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، الأكثر عرضة لسوء التغذية".