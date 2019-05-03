فنزويلا.. دعوات لتظاهرات عارمة أمام ثكنات الجيش

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مؤيديه إلى التظاهر السبت "بسلام" أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وكتب غوايدو في تغريدة ليل الخميس- الجمعة "السبت الرابع: تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا".

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يذكر أن الجيش طرف أساسي في السلطة الفنزويلية. وهو يسيطر على قطاع النفط الذي يؤمن 96 بالمئة من موارد البلاد، وكذلك على عدد كبير من الوزارات ويدعم الرئيس نيكولاس مادورو الذي دعا القوات المسلحة الخميس إلى "محاربة جميع الانقلابيين".

ويأتي ذلك غداة إعلان مادورو إحباط الجيش لانقلاب عسكري، قائلاً: "نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيين".

وأضاف مخاطباً العسكريين "ولاء دائم ولا خيانة البتة"، مردّداً هتافاً يُرفع في كل تجمعات السلطات واجتماعاتها. وتابع "لا للخوف. إنه وقت الدفاع عن الحق في السلام".

من جهته، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء "القمع الوحشي" في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية حادة.