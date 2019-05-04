أردوغان: يقول المواطنون سيدي نطلب إعادة انتخابات اسطنبول

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في اسطنبول، مكثفا الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها قريبا من ذلك.

وقال أردوغان: "يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات. فلنمثل أمام الشعب، وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة".

وأضاف في خطاب في اسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل: "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا".

وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، مطالبا بإلغاء الانتخابات في اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.

وخلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس الفائت، فاز مرشح العديد من أحزاب المعارضة، أكرم إمام اوغلو، على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.

كذلك، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات في أنقرة على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

لكن أردوغان رفض الإقرار بهزيمته في اسطنبول، متحدثا عن "تجاوزات كبيرة". ويتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بأنهم تعمدوا التقليل من عدد الأصوات التي نالها يلدريم.

وأعلنت نيابة اسطنبول، الخميس، عن فتح 30 تحقيقا واستدعاء أكثر من 100 مسؤول في مراكز اقتراع لاستجوابهم.

وفي المقابل، يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أردوغان بأنه يصر على التمسك باسطنبول بكل الوسائل، كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد.