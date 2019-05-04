سريلانكا.. قداس خاص ينقله التلفزيون وسط تهديدات

قررت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا إقامة قداس خاص، الأحد، ينقله التلفزيون بعد أن ألغت القداديس العامة في الكنائس خشية اعتداءات جديدة كتلك التي حصلت يوم أحد الفصح وأوقعت 257 قتيلا.

وأعلن الأب أدموند تيلاكاراتني تعليق القداديس للأسبوع الثاني تواليا وسط مخاوف من تكرار الهجمات المتطرفة، لكن قداسا يرأسه رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث سينقله التلفزيون الرسمي.

واستهدفت سلسلة الاعتداءات التي ضربت 3 كنائس وعدداً مماثلا من الفنادق المسيحيين والسيّاح الأجانب ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً في 21 نيسان/أبريل الفائت.

وذكرت الشرطة أنها عززت من عمليات البحث والتفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل إعادة فتح المدارس العامة بعد إجازة عيد الفصح المطولة.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا: "لن نسمح بتوقف أي سيارات قرب المدارس العامة بعد ظهر الأحد". وتابع: "سيتم تكثيف عمليات البحث كجزء من التعزيزات الأمنية".

وأوضح أن قوات الأمن صادرت كميات قليلة من المتفجرات والأسلحة والسيوف والخناجر في أرجاء البلاد في حملات لمصادرة الأسلحة.

ورغم هذه التعزيزات الأمنية، ستظل الكنائس الكاثوليكية مغلقة، الأحد، حسب ما أفاد متحدث.

وأفاد تيلاكاراتني: "سيكون الأمر مثل الأحد الفائت حين أقمنا قداساً في كنيسة الأسقف وتم بثه مباشرة على التلفزيون".

والأحد الماضي بعد أسبوع من هجمات 21 نيسان/أبريل تم إلغاء جميع القداديس العامة وترأس الكاردينال رانجيث حفل تأبين خاصا للضحايا تم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون.

وتم نشر حراس خارج الكنائس والمعابد البوذية والمساجد في جميع أنحاء البلاد منذ هجمات 21 نيسان/أبريل.