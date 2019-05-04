قوات الاحتلال تغلق المجال البحري حول غزة.. ومقتل 3

بثت "العربية"، اليوم السبت، صوراً مباشرة للقصف الإسرائيلي والغارات الجديدة المتواصلة على قطاع غزة. وقتل 3 فلسطينيين بينهم رضيعة.

وأفاد مراسل "العربية" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي دمّر عمارة سكنية بشكل كامل في غزة.

وقال جيش الاحتلال: "بدأنا غارات على 10مواقع لحماس والجهاد في قطاع غزة".

وأفاد مراسل "العربية"بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المجال البحري حول غزة بشكل كامل، لافتاً إلى ارتفاع أعداد الجرحى الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على غزة إلى 8 بينهم 2 في حالة خطرة.

كما قتلت رضيعة فلسطينية عمرها عام واحد بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزل عائلتها في غزة.

كما أفاد بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ على منزله في مدينة عسقلان.

من جهتها، طالبت مصر إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على غزة.

وكان مراسلنا قد أفاد، السبت، بمقتل 3 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة 3 آخرين بجروح خلال قصف مدفعي إسرائيلي شرق غزة.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية"، السبت، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح خلال قصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة.وقال المراسل، إن الجيش... غزة.. التهدئة محاصرة بالغارات والصواريخ العرب و العالم

وقال المراسل، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق زراعية أيضاً في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "العربية" أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من غزة صوب مناطق الغلاف، ودوَّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن "قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصفاً بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن إصابات وأضرار".

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.