"فلسطين" تلفظ أنفاسها بعد غارة إسرائيلية حصدت طفلتها

قُتلت والدة الطفلة، صبا أبو عرار، التي كانت قضت في غارة جوية إسرائيلية مساء السبت في مدينة غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: "استشهدت المواطنة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) متأثرة بجروح أصيبت بها مساء بالرأس جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمنزلها" في حي الزيتون شرق غزة، موضحا أن فلسطين هي "أم الرضيعة الشهيدة صبا أبو عرار التي استشهدت مساء في الغارة نفسها".

وبهذا يرتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 4 بينهم الطفلة الرضيعة التي لا يتجاوز عمرها 14 شهرا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر السبت أنه نفذ حوالي 120 غارة على قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الجرحى إلى 18 مصابا.