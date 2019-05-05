الأردن يدعو لـ"وقف العدوان" الإسرائيلي على غزة فوراً

دعا الأردن، الأحد، إلى "وقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة على الفور، مؤكداً أن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة" لهذا القطاع المحاصر، الذي "يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً واحترام القانون الدولي الإنساني"، محذرة من "تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر (...) الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل في خرق للقانون الدولي".

كما رأت أن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة"، وطالبت "بوقفه وتحقيق التهدئة"، مؤكدة دعمها "الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمم المتحدة لتحقيق ذلك".

وأضافت أن "استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة".

كذلك دعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق الأحد، أنه أمر جيش الاحتلال بمواصلة "الضربات المكثفة" على غزة، رداً على الصواريخ التي تطلق من القطاع مع دخول التصعيد يومه الثاني.