الانتقالي السوداني: ننشر وثيقتنا الدستورية المقترحة الاثنين

قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين الكباشي، إن المجلس سيقدم ردا مكتوبا على كل ملاحظة، وسنقدم رؤيتنا المتكاملة بشكل مكتوب، لافتا إلى أن المجلس سينشر الوثيقة الدستورية المقترحة الاثنين، مضيفا أن المجلس لا يرفض أي وساطة من حيث المبدأ، وجرت الموافقة على مبادرة قدمها بعض الأخوة.

وأشار الكباشي، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الأحد في الخرطوم، إلى أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف، رغم تراشق الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية بين الجانبين.

وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني على أنه "لا خلافات مع القوى السياسية". وأضاف: "نتفق أو نختلف معهم بشأن بعض الجوانب".

وعلى صعيد اعتصام القيادة العامة، والتلميحات التي صدرت قبل أيام بشأن رفض إغلاق الطرق ووجود مخاوف بفضه، قال الكباشي: "نؤكد أننا لن نفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالقوة".

وقال الكباشي إن المجلس جاد باعتقال رموز النظام السابق وكل المفسدين، مشيرا إلى أنهم لا يمانعون بترتيب زيارة للصحافيين، لتفقد المعتقلين من رموز النظام السابق.