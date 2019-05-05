قصف إسرائيلي يقتل فلسطينيين شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل فلسطينيين اثنين، جراء قصف إسرائيلي شرق غزة، فيما أفاد مراسل "العربية" بسقوط صواريخ على المستوطنات القريبة من غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الفلسطينيين هما بلال محمد البنا وعبدالله أبو العطا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في السياق ذاته، قال الناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى استمرار الهجوم على غزة لعدة أيام قادمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، السبت وحتى ظهر الأحد، عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، إضافة إلى تدمير خمس بنايات سكنية.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80 غارة، إضافة للمدفعية والبوارج مستهدفة أكثر من 1000 هدف في قطاع غزة، منها بنايات سكنية ومؤسسات إعلامية وأراض ودفيئات زراعية.

تدمير بيانات سكنية.. وأنفاق

وخلال ساعات الليل، دمرت طائرات الاحتلال خمس بنايات تحتوي عشرات الشقق السكنية، بينما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم جواً حوالي 60 موقعاً في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأضاف بيان الجيش أنه خلال الليلة الماضية تم استهداف أنفاق ومواقع عسكرية ومخازن ومصانع لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

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وأضافت قوات الاحتلال أنه "بدءاً من الساعة 22:30 وحتى هذه الساعة، تم رصد نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ومنذ بدء إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، تم رصد نحو 430 قذيفة أطلقت من قطاع غزة".

وأعلن الناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن مستوطناً قتل جراء سقوط صاروخ في مدينة عسقلان الليلة الماضية.