باكستان: مقتل امرأة وصبي بنيران هندية في كشمير

ذكر الجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط وقف إطلاق نار في منطقة كشمير المتنازع عليها، ما أدى إلى مقتل امرأة وصبي يبلغ من العمر 12 عاما.

وقال الجيش في بيان إن امرأة أخرى أصيبت في هجوم اليوم الأحد. وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على النيران، لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في صفوف الهنود. ولم يرد تعليق فوري من نيودلهي.

يشار إلى أن كشمير منقسمة بين باكستان والهند اللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بشأن الأراضي الواقعة في الهيمالايا منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

وكثيرا ما يتبادل البلدان اتهامات بخرق وقف إطلاق نار اتفق عليه في عام 2003.