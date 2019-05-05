سريلانكا تفرض حظر تجوال في البلدة التي شهدت تفجير كنيسة

قال الناطق باسم جيش سريلانكا البريغاديير سوميث اتاباتو، إن الشرطة فرضت حظر تجوال في بلدة نيغومبو الساحلية القريبة من العاصمة كولومبو، بعد إصابة عدة أشخاص في أول اشتباك يتم الإبلاغ عنه منذ تفجيرات عيد الفصح منذ أسبوعين التي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.

وقال اتاباتو لأسوشيتد برس إن قتال الأحد دار بين أشخاص من العرقية السنهالية ومسلمين، رافضا تحديد ما إذا كانت أي اعتقالات قد جرت. ويسري حظر التجوال حتى السابعة من صباح الاثنين.

وكانت كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو ذات الغالبية الكاثوليكية من بين ستة مواقع شهدت تفجيرات في الهجوم المرتبط بداعش.

الاشتباكات العرقية ليست جديدة على سريلانكا، فقد اندلعت حرب أهلية بين متمردين من أقلية التاميل والحكومة ذات الغالبية السنهالية البوذية، وانتهت عام 2009.