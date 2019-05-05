شاهد لحظة الاستهداف الإسرائيلي لدراجة نارية

استهدفت طائرة إسرائيلية دراجة نارية في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة فلسطيني كان يستقلها.

ووثق مقطع مصور لحظة الاستهداف للدراجة في القطاع الذي يشهد تصعيداً منذ السبت، تخلله مقتل حوالي 9 فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين الأحد، بالإضافة إلى 7 كانوا لقوا حتفهم السبت جراء الغارات.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو الذي عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر: أعطيت أمراً للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة.

كما حمل رئيس الحكومة الإسرائيلية حركة حماس مسؤولية "الهجمات" قائلاً: "ليست مسؤولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضاً، وهي تدفع لها. سنواصل العمل لاستعادة الأمن لسكان الجنوب".