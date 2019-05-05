مقتل 13 شخصاً جراء هبوط اضطراري لطائرة روسية في موسكو

ذكرت وكالات أنباء روسية أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية، اليوم الأحد عندما اشتعلت النيران بها في الجو وهبطت اضطراريا في مطار بموسكو.

وأسفر هبوط اضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو لطائرة اندلع فيها حريق تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية عن قتيل على الأقل، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية الأحد.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية أن "المعلومات حتى الآن تفيد بسقوط قتيل، في حين أن أربعة أشخاص يحتاجون إلى عناية طبية" جراء الحادث الذي تعرضت له طائرة "سوبرجيت 100" كانت أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم قامت بهبوط اضطراري فيما كانت النيران تتصاعد منها.

وقال الإعلام الروسي إن الطائرة كانت تقل 73 راكبا وستة هم أفراد الطاقم.

وأظهرت أشرطة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها. وأظهرت أشرطة أخرى ركابا يسارعون إلى النزول منها.

وقال مصدر لوكالة انترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها. لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار".

من جهتها، أوردت الوزارة الروسية لحالات الطوارئ كما نقلت عنها الوكالات أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين موسكو ومورمانسك.

والطائرة من طراز "سوبرجيت 100" وهي أول طائرة مدنية روسية الصنع بعد الحقبة السوفياتية.

وذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص أن الطائرة أقلعت في الساعة 18,03 (15,03 ت غ) وتحدث قبطانها عن تعرضها لحادث أثناء التحليق في الساعة 18,11 قبل أن يوجه نداء استغاثة في الساعة 18,25.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "تحقيقا جنائيا فتح لانتهاك قواعد السلامة".

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة ريا نوفوستي إنه قد يكون ناتجا عن خلل في نظام الكهرباء.